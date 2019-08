CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 23 Agosto 2019, 12:00

MONTORO - Grave allarme ambientale per le acque del torrente Labso e Laura. Ieri mattina, alla vista di pesci morti e della schiuma in superficie è scattata immediata la mobilitazione. Sono stati due cittadini del posto a notare quanto stava accadendo lungo via Pescarola alla frazione Preturo. Hanno raccolto dei pesci morti e un campione d'acqua e si sono portati presso il comando di polizia municipale alla frazione Piano. I due reperti sono stati consegnati al comandante Pietro Paradiso.