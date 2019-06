CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 10 Giugno 2019, 10:01

L'Abbazia di Montevergine, nella solennità della Pentecoste, celebrata ieri nella Basilica Cattedrale, alla presenza del Nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino mons. Emil Paul Tscherrig, è il luogo simbolo della cristianità nel mondo, per l'opera di evangelizzazione e di diffusione del culto mariano. La cerimonia religiosa, a cui hanno partecipato il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio, le autorità civili e militari, accende i riflettori sul patrimonio spirituale, storico e artistico del nostro territorio, che ha accolto l'insigne teologo svizzero, rappresentante della Santa Sede ed Arcivescovo di Voli, a cui è stato rivolto l'invito a Papa Francesco per una visita ufficiale nel santuario fondato da San Guglielmo da Vercelli. Nel rivolgersi all'insigne esponente della diplomazia vaticana, infatti, l'Abate Ordinario del santuario consacrato al culto di Mamma Schiavona, Riccardo Luca Guariglia, ha rinnovato, ancora una volta, il desiderio della comunità monastica di ricevere il Pontefice.