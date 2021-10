La Regione commissaria il Piano di zona, Festa: «Pensassero a Salerno»

Game over per il sindaco Gianluca Festa. La Regione, ora è ufficiale, ha deciso di sottrargli la gestione delle politiche sociali.

Come anticipato domenica da Il Mattino, la giunta De Luca, riunitasi ieri pomeriggio, ha approvato la delibera proposta dall'assessore al ramo, Lucia Fortini, per il commissariamento dell'Azienda A4, guidata dal primo cittadino avellinese in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione e fascia tricolore...

