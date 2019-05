CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 6 Maggio 2019, 09:14

Lo scontro prosegue sulle modalità di ripristino delle barriere bordo-ponte sui 12 cavalcavia finiti nel mirino della procura. Sotto accusa la malta utilizzata per fissare nella pavimentazione dei ponti le barriere laterali.La procura contesta sia il materiale usato (una malta e non una resina), sia la validità o la chiarezza dei risultati dei crash test, in particolare i risultati inviati al Ministero delle Infrastrutture. Sull'intera vicenda c'è anche una richiesta di approfondimento da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ma Autostrade sostiene che non vi siano assolutamente problemi di sicurezza sui viadotti sottoposti a lavori. Autostrade ritine che i lavori siano stato effettuati «per migliorare la durabilità delle barriere stesse, a parità di prestazioni».Ma sopratutto precisa che «Gli interventi sono stati realizzati nell'ambito delle proprie prerogative dalle strutture tecniche e dalle Direzioni di Tronco di ASPI, a seguito di uno studio commissionato a un pool di esperti».In sostanza non c'era da rispondere ad indicazioni di altra autorità se non i tecnici della società Autostrade nella fase di ripristino. Circa il sistema di ancoraggio dei New Jersey, Autostrade sottolinea che «Tale configurazione ha superato i crash test, che hanno confermato il massimo standard di contenimento, ed è stata omologata ai sensi della normativa europea (con certificazione CE delle barriere)».