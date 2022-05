Morto Ciriaco de Mita, il cordoglio di Draghi e del mondo politico

«Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Luigi Ciriaco De Mita. Presidente del Consiglio tra il 1988 e il 1989, più volte ministro, protagonista della vita parlamentare e politica italiana nella sinistra democristiana, fino all'ultimo è stato impegnato nelle istituzioni locali, come sindaco del comune di Nusco. Alla famiglia, le condoglianze di tutto il Governo». Lo comunica Palazzo Chigi; mentre il presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, è andato in Irpinia, questa mattina, nella clinica privata dove era ricoverato l'ex premier. «Scompare con Ciriaco De Mita - è il messaggio del governatore - uno dei massimi esponenti del cattolicesimo democratico del nostro Paese. È stato il politico che ha rappresentato con maggiore coerenza e tenacia le esigenze del Mezzogiorno d'Italia e della sua terra. Scompare uno dei rari esponenti politici che ha sempre tentato di legare l'azione politica a un percorso di lungo periodo».

«Ci ha lasciato un Grande della Repubblica. Una intelligenza unica, un leader carismatico, un maestro di politica per intere generazioni, giovane fino all'ultimo giorno. Oggi un enorme dolore per tutti noi che gli abbiamo voluto bene». Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, commenta la notizia della morte di Ciriaco De Mita. «Un appassionato di politica. Un grande leader che non si è mai tirato indietro nel compiere scelte difficili. E che ha investito come pochi altri sull'apertura della politica ai giovani in un tempo in cui avveniva esattamente l'opposto. Tanti, intensi ricordi», scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, nel ricordare l'ex presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita. E il vice presidente del gruppo di Fi alla Camera, Gianfranco Rotondi:«Non eravamo pronti, non siamo pronti. Non muore un patriarca defilato ma un protagonista attivo con un pensiero moderno. La mia vita è scorsa fino a oggi nel ragionare con lui, spesso in disaccordo. Oggi mi sento disorientato,da domani parleremo dello statista, del leader, e avremo da parlarne per tutto il resto della nostra vita. Ora è un momento di dolore assoluto che mi unisce alla signora Annamaria e ai suoi figlioli».

«Con la scomparsa di Ciriaco De Mita, ci lascia un uomo dello Stato, un intellettuale, un politico capace di analizzare l'oggi e guardare al domani. Un uomo che ha impresso un segno importante nella politica italiana, con la sua storia e la passione per le istituzioni. Alla sua famiglia esprimo il cordoglio di tutto il Gruppo parlamentare di Italia Viva». Lo afferma la capogruppo di Iv alla Camera, Maria Elena Boschi, ricordando Ciriaco De Mita.

In una nota Pier Ferdinando Casini afferma: «Uno degli ultimi grandi democristiani se n'è andato spegnendosi nella sua Nusco, quel paesino della montagna avellinese che per tanti anni è stato il crocevia della politica italiana. Ciriaco de Mita è stato a lungo al governo del Paese, ma in realtà ha concentrato le sue energie alla guida della Dc e nel tentativo di rinnovarla, in anni molto difficili per la Repubblica. In lui la passione per la politica e l'amore per la sua terra non sono mai venuti meno: si è sempre definito, solo e semplicemente, un democratico cristiano, anche dopo la morte della Democrazia cristiana». E ancora: «Ciriaco De Mita è stato uno dei grandi interpreti della politica italiana. Un uomo di grande cultura e visione. Fino all'ultimo giorno non ha mai abbandonato la sua passione civile. Gli sia lieve la terra», scrive su Twitter Il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore, presidente dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.

«Se una cosa difficile ti sembra facile vuol dire che non hai capito niente». In questa frase la grande lezione politica di #ciriacodemita: in politica mai facili entusiasmi e poco impegno. Ma serietà e competenza sempre. La sua passione e la sua dedizione ci mancheranno«. Lo scrive Raffaele Fitto su twitter.

Scrive su twitter il commissario europeo Paolo Genitloni: «Ricordo Ciriaco De Mita. Le qualità di un leader politico autentico. L'orgoglio delle radici nel suo territorio. La statura intellettuale. E una straordinaria curiosità per le opinioni e le storie diverse dalle proprie».

«Una preghiera per Ciriaco De Mita: al di là delle diverse opinioni, la sua passione per la politica e l'attenzione per la comunità meritano rispetto. Condoglianze alla sua famiglia», afferma il leader della Lega, Matteo Salvini. «Con Ciriaco De Mita scompare un grande protagonista della politica italiana. Spesso non ho condiviso le sue scelte e le sue idee, ma ho condiviso con lui anni al Parlamento europeo nel gruppo del Partito popolare europeo dove avevamo costruito un bel rapporto umano. Una preghiera. Riposa in pace», scrive su Twitter Antonio Tajani, vicepresidente del partito popolare europeo. «Una figura di grande rilievo nella storia della Democrazia cristiana e anche nella storia del Paese. Ha avuto la responsabilità della guida della Dc nella fase quasi finale della storia del partito, a partire dai primi anni 80, e ha tentato di guidare la Dc sulle vie del rinnovamento, riuscendo in parte, e dovendo sopportare lo scontro col tema reale delle alleanze che avevano assunto un valore rilevante, nel senso che non erano più alleanze con una forza esterna ma alleanza per immedesimazione. E qui si è chiusa l'esperienza della sua segreteria. Rimane comunque un capitolo importante della storia del Paese». Così l'ex ministro Dc Calogero Mannino, che aggiunge «Ricordo l'uomo molto intelligente, molto colto, dotato di capacità dialettiche notevolissime. Vorrei dire che nella storia della Dc il confronto con De Mita è stato non il rito ma il compito ineludibile di tutti i democratici cristiani, perché indubbiamente De Mita era un uomo che pensava, proponeva pensiero». «Di fronte alla morte - conclude Mannino - c'è soltanto da chinare il capo, da ricordarlo nella preghiera e per certi versi da avere nostalgia del lunghissimo tempo in cui il suo ruolo è stato un elemento di confronto per tutti».

«Pensavo che la sua determinazione gli facesse superare anche questi acciacchi. Abbassiamo la bandiera, lo ricordiamo e lo onoriamo come merita»: così Paolo Cirino Pomicino al «Vg21 Mattina» su Canale 21, ricorda l'ex presidente del consiglio ed ex segretario della Democrazia Cristiana. «Nella sua idea di politica un conto erano le divisioni tra i partiti su alcune questioni, anche importanti, ma un'altra era la ricerca di tutte le intese possibili per perseguire una battaglia politica. In questo senso, pur avendo un carattere spigoloso, possedeva una dimensione tale da diventare il segretario più longevo nella storia della DC. Come leader ha gestito la perdita di sei punti alle elezioni del 1983, costruì l'alleanza che dopo la solidarietà nazionale diventò l'asse portante del governo del Paese. In questo, pur avendo il triplo dei voti, ebbe la capacità tutta politica di intuire che andava rafforzata l'alleanza di centro sinistra, offrendo a Bettino Craxi la presidenza del consiglio. In quell'occasione nacque l'alternanza tra DC e PSI alla guida del governo e, nonostante i loro rapporti non fossero dei migliori, questo non ha mai intaccato la politica di quell'alleanza». Secondo Pomicino «la prova più evidente fu nell'84 sulla scala mobile: per raffreddare l'inflazione il governo la modificò, ci fu uno scontro duro con il PCI ma De Mita non esitò minimamente a spostare il partito sul governo, tanto che si andò al referendum e si vinse tra i lavoratori e nella società civile».

«È stato un grande uomo politico del '900 e come tale non è stato sempre amato da tutti. Ha fatto tanto per il Paese e per la sua Nusco, dove in maniera impressionante ancora oggi ruota tutto attorno a lui». Catello Maresca, magistrato e consigliere comunale di Napoli, ricorda: «Qualche anno fa organizzammo un bellissimo incontro con tutte le scuole della zona per parlare di legalità. Già camminava a fatica, ma la sua lucidità e apertura mentale erano sorprendenti rispetto alla sua avanzata età. Stiamo provando a portare il nostro contributo e continueremo a farlo. Un impegno che ho preso e ora che non ci sei più, proverò a portare avanti anche in tuo onore. Ciao, Presidente».

Il senatore e presidente nazionale Udc, Antonio De Poli: «Addio al presidente Ciriaco De Mita. L'Italia saluta per sempre un gigante della politica, una personalità brillante e geniale, di grande spessore culturale e umano, un uomo acuto e intelligente che ha servito il Paese. De Mita era innamorato della politica e questo amore lo ha vissuto fino all'ultimo. Sono sinceramente addolorato. Esprimo le mie condoglianze alla famiglia: un abbraccio affettuoso alla signora Annamaria e ai figli».

«Addio al Presidente Ciriaco DeMita. Con lui ci lascia una storica figura della politica italiana. Riposi in pace!» Così sui social Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Un pensiero commosso a Ciriaco #DeMita mancato nelle scorse ore. Un uomo per cui la politica è stata passione ed impegno, che ha servito il Paese con grandi responsabilità, fiero sostenitore del pensiero popolare come argine alle derive demagogiche. Ci stringiamo alla famiglia»: lo scrive su twitter Ettore Rosato di Italia viva. «Addio a Ciriaco #DeMita. Protagonista della nostra storia recente, ha servito l'Italia mettendo a disposizione le sue competenze e la sua grande passione per la politica. Un pensiero di vicinanza ai suoi cari»: così su Facebook il senatore IV Ernesto Magorno.

Dichiara Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia: «Ciriaco De Mita è stato un uomo totus politicus, fino alla fine, di grande livello intellettuale. Con lui si discuteva animatamente, fino allo scontro, ma aveva la statura per riconoscere gli interlocutori che la pensavano diversamente da lui. Fu lui nel 1987 a insistere per invitare don Luigi Giussani all'assemblea programmatica della Democrazia cristiana di Assago, vincendo alcune contrarietà ecclesiastiche. In quell'occasione Giussani disse che la politica è la forma più alta di cultura, definizione che credo si possa usare ora per descrivere l'atteggiamento di fondo con cui De Mita ha dato il suo contributo alla vita pubblica del nostro Paese». «Una vita intera alle istituzioni. Un uomo politico colto e appassionato. Innamorato della sua della regione, della sua Avellino. La terra sia lieve a Ciriaco De Mita», è il messaggio sui social il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

«Oggi ci lascia Ciriaco De Mita, un indubbio protagonista per decenni della politica nazionale e del territorio da cui entrambi proveniamo, l'Irpinia. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari». Così Michele Gubitosa vicepresidente del Movimento 5 Stelle. «Con Ciriaco De Mita perdiamo un rappresentante insigne del cattolicesimo democratico italiano, per oltre un ventennio personalità di vertice della vita politica nazionale... De Mita ha avuto un'attenzione profonda per gli assetti costituzionali del Paese e per i problemi dello sviluppo produttivo e del Mezzogiorno», afferma l senatore del Pd Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama.«Ciriaco De Mita ha realizzato e generato classe dirigente. Ha saputo coniugare la consapevolezza politica, che facilita la comprensione delle emergenze istituzionali, e la capacità di elaborazione delle decisioni puntuali, necessarie di volta in volta. Ha sempre avuto la giusta concentrazione per evitare i giudizi istantanei, corrispondenti alla moda del momento. Nel secondo 900 è stato tra i primi a declinare il valore fondamentale del rinnovamento culturale nell'offerta politica, contrapponendosi al cedimento del rinnovamento anagrafico». Così il senatore Luciano d'Alfonso, presidente della Commissione Finanze e Tesoro a Palazzo Madama, che aggiunge nel lungo messaggio: «De Mita è riuscito contemporaneamente a gestire la sua agenda istituzionale, componendo nello stesso tempo la dimensione internazionale coincidente con le urgenze del disarmo condiviso dallo scacchiere geopolitico, le necessità delle riforme costituzionali e le situazioni di dolore dei territori che lo hanno sempre percepito amministratore locale. Ciriaco De Mita ha saputo costruire porzioni importantissime di democrazia rappresentativa nel nostro Sistema Paese. La funzione della rappresentanza politica per Ciriaco De Mita non è mai stata una comparsa, poiché la sua diversità è sempre stata nutrita da una capacità geometrica di ragionare. Il pensiero insistente alla ricerca di ogni possibile soluzione è stato e rimane la sua identità capace di insegnamenti inesauribili».

«Ciriaco De Mita «ci mancherà molto e mancherà al Paese, colonna di una politica alta, capace sempre di partire dai territori, da quella che lui definiva 'provincia' senza però alcuna retorica o provincialismo» sostiene il presidente nazionale Uncem, Marco Bussone ricordando «non solo l'intenso dialogo politico, la riflessione, lo scambio di opinioni e di idee».