CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 9 Agosto 2019, 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non saldano la Tari: 224 imprese montoresi vedono a rischio il conto corrente. Le aziende, anche individuali, si sono viste arrivare un avviso con diffida coatta di pignoramento, per non aver saldato in tutto o in parte la tassa sui rifiuti. A rendersi conto di quanto stava avvenendo sono stati, in questi giorni, gli stessi titolari delle imprese che recandosi in banca per effettuare operazioni si sono visti comunicare dagli impiegati che avevano o rischiavano il blocco del conto corrente con pignoramento delle somme dovute. Il tutto come detto, per non aver saldato il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.