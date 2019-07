CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 11 Luglio 2019, 12:00

Rispettoso e silente, anche adesso che la Procura di Avellino gli ha sequestrato beni per quasi 100 milioni di euro. Nel suo quartier generale di piazzale dei Martiri, Gianandrea De Cesare ha trascorso l'intera giornata di ieri dividendosi tra il lavoro quotidiano e le riunioni fiume con avvocati e commercialisti. Fedele al suo stile pure nel momento della prova, il patron della Sidigas ha preferito non rilasciare dichiarazioni anche perché, paradossalmente, alla base del sequestro penale ci sarebbe proprio il contenuto del comunicato stampa diramato dal suo gruppo al fine di «informare i tifosi di calcio e basket per tranquillizzarli sulla volontà di dare un futuro a due realtà che ha sempre considerato non sue, bensì beni comuni della città».