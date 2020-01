Tragedia del lavoro in un'autofficina di Mercogliano, in provincia di Avellino. Un operaio di 35 anni, originario di Tufinoha perso la vita mentre era intento alla riparazione di un veicolo. L'auto, sostenuta da cavalletti, è venuta giù schiacciando l'operaio che è deceduto sul colpo. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Avellino. © RIPRODUZIONE RISERVATA