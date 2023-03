Accusato di maltrattamenti in famiglia, aperta l’istruttoria dibattimentale e ammessi i mezzi di prova per A.G. 42enne di Sturno. Il processo - per l’uomo che per oltre 20 anni ha avuto comportamenti vessatori nei confronti della moglie prima, dei figli poi, uno ancora minorenne – proseguirà il prossimo 12 settembre.

I tre per lunghissimo tempo, sono stati costretti a vivere in una condizione estrema, segregati in casa, obbligati a subire violenze di ogni genere senza aver nessun rapporto sociale.

Il 30 settembre scorso i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano hanno messo fine all’incubo di questa famiglia arrestando il responsabile, difeso dall’avvocato Enrico Matarazzo. Intanto il giudice dell’udienza preliminare svoltasi lo scorso 14 febbraio ha escluso l’accusa di tortura.