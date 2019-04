CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Aprile 2019, 11:30

In arrivo sei nuove centraline per il monitoraggio della qualità delle acque del fiume Sabato. Continua l'impegno della Provincia di Avellino sui corsi d'acqua di sua competenza e, in particolare, su quello che, dal monte Terminio, attraversa la città di Atripalda e arriva fino al Sannio, confluendo nel Calore.L'ente di Piazza Libertà, infatti, ha appena aggiudicato l'appalto per la fornitura degli impianti di controllo automatico che dovranno verificare la risorsa idrica in transito a monte e a valle dei nuclei industriali e degli insediamenti produttivi presenti lungo l'asta fluviale. In pratica, da Pianodardine a Tufo, nel tratto del fiume certamente più soggetto a inquinamento da scarichi illeciti. La gara, che si assegnava attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al rapporto qualità-prezzo, è andata all'unica azienda che ha presentato un'offerta: la Cae spa di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Società che ha formalizzato un ribasso del 5 per cento, aggiudicandosi, così, l'appalto per un importo di 467.115 euro più Iva. Nella domanda di partecipazione, inoltre, la società ha inserito una serie di migliorie tecniche che rendono le centraline e i controlli ai quali sono deputate ancora più efficienti. Prosegue anche sotto la guida di Domenico Biancardi, dunque, il piano di monitoraggio di Palazzo Caracciolo avviato sotto la gestione dell'ex presidente Mimmo Gambacorta, in collaborazione con il consigliere delegato all'Ambiente, Gianluca Festa.