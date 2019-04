Sabato 20 Aprile 2019, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2019 12:11

Sequestrato il plesso scolastico di Senerchia. I carabinieri hanno apposto i sigilli alla struttura, come disposto dall'ufficio del gip del Tribunale di Avellino. Problemi di sicurezza sarebbero alla base del provvedimento. “Per anni abbiamo chiesto chiarezza all’amministrazione comunale sulla questione della sicurezza del vecchio edificio scolastico”, affermano i consiglieri comunali di opposizione del gruppo "Senerchia è tempo di Futuro". Che aggiungono: "L’anno scorso con una delibera di giunta il sindaco Grillo e i suoi assessori certificarono che l’edificio scolastico per essere messo in sicurezza andava abbattuto e ricostruito".