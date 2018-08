CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Agosto 2018, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 11:17

MERCOGLIANO - I fulmini bloccano la funicolare di Montevergine ferma per un guasto tecnico alla cabina elettrica: l'impianto potrebbe rientrare in funzione già in giornata. Il forte temporale di martedì sul capoluogo e sui paesi limitrofi ha messo fuori uso ieri mattina sia il comparto Enel che il quadro elettrico a monte dell'impianto causando un black out che, per qualche ora, ha coinvolto anche il Santuario di Mamma Schiavona e le strutture adiacenti. In tilt per un corto circuito anche la sbarra del parcheggio dinanzi al piazzale della funicolare di viale San Modestino che, per adesso, rimarrà alzata consentendo il parcheggio, gratuito, alle auto. In particolare uno dei numerosi fulmini, che in questi giorni stanno flagellando l'Irpinia durante i temporali pomeridiani, ha colpito la montagna proprio nei pressi dell'impianto provocando un guasto al trasformatore.