Incidente e rissa Lioni durante la notte. Un uomo alla guida di furgone ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro le vetture in sosta nel quartiere San Bernardino. Poco dopo è stato bloccato in via Roma dalle forze dell'ordine perchè resosi protagonista di una rissa con altre due persone. Una è rimasta ferita. Avviate le indagini per fare chiarezza su entrambi gli episodi. Sul luogo dell'incidente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. © RIPRODUZIONE RISERVATA