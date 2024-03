Dopo Mahmood arriva a Bct Music Mr Rain. Il rapper, diventato famoso al grande pubblico televisivo dopo il Festival di Sanremo dello scorso anno che lo vide piazzarsi al terzo posto con il brano «Supereroi» sarà in concerto all'Arena Musa la sera del 26 luglio. Il nuovo «colpaccio» messo a segno da Antonio Frascadore, ideatore e direttore artistico di Bct Music, raggiunge così un'altra fascia di pubblico.

Dopo Mahmood, gradito principalmente ad un pubblico giovane e giovanissimo, Mr Rain riesce a coprire più generazioni grazie all'armonia della sua musica e ai testi delle canzoni che, pur trattando temi non certamente superficiali, raccolgono spettatori di diverse fasce d'età grazie ad un'interpretazione pacata e non aggressiva. Mr Rain, inoltre, in questo periodo è stato al centro della cronaca per alcune sue dichiarazioni sulla decisione del cantautore Sangiovanni di prendersi un periodo di riposo, staccandosi dalla musica per un po' di tempo dopo la partecipazione a Sanremo. Il rapper (32 anni) lo scorso anno ha attraversato l'Italia con il «Supereroi tour» che ha fatto registrare il tutto esaurito con oltre 100mila biglietti venduti e 33 tappe tutte sold out. Il brano «Supereroi», terza canzone più venduta nel 2023 con 5 dischi di platino è stata ai vertici delle classifiche di «Apple music» e «Spotify». Il nuovo pezzo sanremese «Due altalene» viaggia verso i vertici delle classifiche ed è tra i maggiori scaricati. Già disponibili i biglietti su Ticketone e presso tutti i rivenditori autorizzati (posto unico 30 euro).

Frascadore, intanto, è alla ricerca del terzo nome per chiudere il tabellone dei grandi concerti del Musa. Sull'agenda del patron di Bct molti nomi con sottolineati in rosso quelli di Gigi D'Alessio, richiestissimo e non solo in Campania, e quello del dj Bob Sinclar. D'Alessio è in grado di richiamare il grande pubblico di tutte le fasce d'età, mentre Bob Sinclar, anche lui tra i protagonisti del settore spettacolo di Sanremo, andrebbe a proporre una lunga notte tutta da ballare.

Da segnalare intanto che procede al ritmo di cento biglietti a settimana la vendita dei ticket per il concerto di Mahmood (27 luglio al Musa) e già si profila il sold out (4mila i posti disponibili per l'arena beneventana). Bct Music, anno dopo anno, cresce nel gradimento del pubblico per la presenza a Benevento di protagonisti della musica italiana ed internazionale (l'estate scorsa sold out per Stefano Bollani e Tananai, seguiti da Mannarino). A completare il cartellone 2024, oltre il terzo grande nome (Frascadore pensa di chiudere il contratto entro una ventina di giorni) anche lo spazio per due concerti «minori» in grado di tenere desta l'attenzione degli spettatori e per offrire serate tutte da ballare immersi nel verde del Musa. Mentre sono stati annunciati già due interpreti per Bct Music (importante l'anticipazione per la vendita dei biglietti) ancora poche le notizie per quello che riguarda il Festival del cinema e della televisione di Benevento in programma nel centro storico cittadino dal 26 al 30 giugno.

Frascadore ha confermato l'anteprima del festival con l'inaugurazione dell'ottava edizione al Teatro Romano la sera del 25 giugno con l'Orchestra filarmonica di Benevento che eseguirà le colonne sonore dei film e dei cartoni animati in occasione della celebrazione del centenario della nascita della Disney, la più grande casa di animazione sorta con il motto diventato famoso «Se potete sognarlo, potete farlo». Frascadore ed il suo staff hanno in corso contatti con Paolo Bonolis e con Sergio Castellitto (forse in coppia con il figlio Pietro), indubbiamente due big del piccolo e del grande schermo e beniamini degli spettatori.