Il passaggio generazionale a confronto nelle aziende sannite

Incentrato sul tema del passaggio generazionale, si è appena concluso il 6° Incontro Itinerante organizzato questo pomeriggio dalla sezione Manifattura, Impiantistica e Meccatronica di Confindustria Benevento nell’azienda I.ME.VA. spa nella zona industriale di Ponte Valentino a Benevento.

«Il ricambio generazionale per Clementina Donisi Vice Presidente Confindustria Benevento rappresenta un momento importante per le imprese, talvolta critico per la continuità aziendale.

La realtà economica italiana si basa su una moltitudine di piccole se non piccolissime imprese, tra queste molte a conduzione familiare dove ruoli e norme operative non sono ben definiti. Ma le imprese familiari rappresentano i maggiori pilastri dell’economia italiana, sono state capaci durante la crisi prima e la pandemia poi, di assicurare sviluppo, salvaguardando più di altre i livelli occupazionali. Probabilmente i fattori che hanno contribuito a questo risultato sono la determinazione, il coinvolgimento personale, la visione di lungo periodo e il radicamento sul territorio.



Per i vertici di I.ME.VA. spa «Il passaggio generazionale è un processo molto importante perché rappresenta uno dei momenti cruciali per la sopravvivenza dell’azienda. E’ una fase delicata, complessa ed in alcuni casi complicata perché non attiene solo alla dimensione economico finanziaria e di mera successione di vertice dell’impresa, ma coinvolge anche dinamiche di tipo relazionale e familiare. Presenta numerose criticità ma, come tutte le situazioni in cui si realizza un cambiamento, offre anche importanti opportunità.

Diventa per questo necessario pianificare al meglio e per tempo la successione e gestirla in modo strategico. Per quanto detto, affinché il passaggio generazionale possa avvenire con successo, non lo si può affrontare da soli ma è fondamentale un importante contributo consulenziale capace di garantire un approccio imparziale ed oggettivo nell’ analisi delle potenzialità di sviluppo e di ottimizzazione del business».

Alessio Zollo Presidente Sezione Manifattura, Impiantistica, Meccatronica ha chiarito infine «in Italia le imprese familiari costituiscono oltre l’82% del tessuto industrial. Il 18% delle aziende familiari avrà un passaggio generazionale nei prossimi 5 anni e sarà particolarmente delicato visto che solo il 30% delle aziende sopravvive al proprio fondatore e solo il 13% arriva alla terza generazione».

Ad entrare nella parte tecnica dell’incontro gli esperti Deloitte: Emanuele Ardiri (Deloitte Business Solutionu srl S.B.) e Stefano Maria Santoro (Deloitte & Touche S.P.

A.).

Le testimonianze d’impresa sono state affrontate da: Faraone Serramenti srl, Mangimi Liverini spa, Mitracos Engineering srl, Savim srl.