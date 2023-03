«Bus non attrezzato per disabili, classe rinuncia alla gita» (Ansa, 25.03.2023, ore 13.37»

***

C'è bisogno di guardarli con meno sospetto. E di parlare ai nostri studenti, con meno supponenza. Sarebbe davvero il caso di rimuovere i pregiudizi di fondo, sulla scuola, e crederci veramente. Comprendere che il funzionamento stentato, spesso confusionario e i disagi che nel nostro Paese si spalmano nelle aule a seconda delle latitudini (e delle disponibilità economiche) sono esattamente ciò che abbiamo determinato. Soprattutto quello che ha fatto (o non ha fatto) una politica disattenta negli ultimi (almeno) 40 anni. Una scuola considerata di fatto solo complementare agli altri scopi, alle altre "mission" (per dirla pomposamente con quelli che si affidano solo agli slogan): il risultato è aver disarticolato il sistema dell'istruzione, preoccupandoci sempre di meno, e sempre peggio, della scuola. Del suo mondo fisico e del suo materiale umano, a cominciare dagli insegnanti, pochi, mal selezionati e demotivati come se non stessero facendo uno dei mestieri più belli del mondo.

Una scuola dove il disinteresse all'istruzione e la violenza sono entrati in classe sempre di più, con ragazzi che esprimono disagi e reattività senza alcuna remora e freno, sfogandosi con docenti sempre più in difensiva, pronti a cedere al disimpegno e al "chi me lo fa fare". E poi ci si mettono le famiglie, sempre più in vadenti e irrispettose. A Castellammare di Stabia una mamma ha picchiato una professoressa d'inglese "colpevole" di aver messo un 4 alla figlia, come se la valutazione non fosse uno dei criteri di crescita e formazione previsti dal percorso scolastico. Problemi di tutti i tipi, difficoltà ad affrontarli sia nell'immediato che nel medio periodo e nella certezza che nessun ragionamento serio si vuol fare, indipendentemente dal colore di questo o quel governo, sulla scuola, sulla qualità della formazione, sulla capitalizzazione dell'unico tesoro che ogni Paese possiede: i suoi giovani.

Ed allora, se dalla provincia di Avellino viene la notizia di una scolaresca del Liceo Linguistico di Frigento che mette in campo un concreto gesto di solidarietà, come rinunciare all'agognata gita scolastica di quinta a Barcellona, perché il bus non è attrezzato ad accogliere la carrozzina sulla quale vive un loro compagno, rendiamoci conto che i ragazzi sanno talvolta andare "oltre" la nostra cecità, il nostro disinteresse. Oltre i calcoli e calcoletti delle convenienze, del ritorno d'immagine e politico di una qualsiasi scelta o azione.

La scuola è viva "dentro", i ragazzi ci sono e chiedono l'attenzione dovuta. Il futuro sono loro ma noi ci ostiniamo, ciascuno per le sue responsabilità, a non accorgercene.

***

«La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo. (Malcom X)