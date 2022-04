Atti persecutori, rapina ed evasione: nei guai 65enne arrestato a Crotone

Atti persecutori, rapina ed evasione nei confronti di un 65enne, con precedenti di polizia, già sottoposto ai domiciliari nella propria abitazione poiché tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della ex moglie durante la loro precedente convivenza. In particolare, il gip di Crotone ha ritenuto rilevanti gli indizi a carico dell'uomo, il quale, a partire dall'agosto scorso, ogni qualvolta notava passare per strada l'ex coniuge a piedi o in macchina, inveiva nei suoi confronti, minacciandola di morte e rivendicando la proprietà del veicolo, in realtà intestato alla donna.

Rilevanti sono stati ritenuti i comportamenti tenuti dal 65enne il 20 marzo scorso, quando avrebbe adottato le medesime condotte nei confronti della vittima alla presenza dei due figli minori, e il primo aprile, quando alla vista della donna sarebbe uscito dalla sua abitazione, le avrebbe sferrato un pugno al petto e si sarebbe impadronito delle chiavi del veicolo, nonostante fosse già ristretto agli arresti domiciliari. Il 65enne è stato condotto nella casa circondariale di Catanzaro.