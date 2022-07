Covid in Calabria, 2196 contagi: il tasso di positività sale al 31,92%

Contagi da Covid e ricoveri ospedalieri in aumento in Calabria. I nuovi casi sono 2.196 (ieri 1.989) con un lieve aumento dei tamponi fatti, 6.879 contro 6.490, ed un tasso di positività che sale dal 30,65 al 31,92%. Due le vittime, 2.681 da inizio pandemia. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi ed uscite, aumentano di di 8 i ricoveri in area medica (200) e di 1 in terapia intensiva (8). I casi attivi sono 41.625 (+1.451), gli isolati a domicilio 41.417 (+1.442) ed i nuovi guariti 743. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.255.964 con 420.825 positivi.

APPROFONDIMENTI IL CASO Sanità in Campania, il sindacato Saues si schiera con de Luca... LO STUDIO Long Covid, rischio fino al 46,5% nei bambini: sintomi più... L'INCHIESTA Femminicidio, uccisa a 71 anni: il marito interrogato in caserma