Covid in Calabria, stabile la curva dei contagi: quattro i morti

È stabile la curva dei contagi da Covid in Calabria. Oggi sono 3.149 nuovi positivi a fronte dei 3.178 di ieri e con un numero di tamponi fatti quasi identica. Il tasso di positività resta sopra il 30%, 30,82 rispetto al 31,77% di ieri. Quattro le vittime con il totale che sale a 2.723. In calo di 9 - nel saldo tra ingressi ed uscite - i ricoveri in area medica (306) mentre crescono di 3 quelli in terapia intensiva (17). I casi attivi sono 63.768 (+1.888), gli isolati a domicilio 63.445 (+1.894) ed i nuovi guariti sono 1.257. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.357.389 con 454.618 positivi.

