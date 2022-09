Elezioni 2022, in Calabria ko del centrosinistra, ecco gli eletti

Elezioni politiche 2022. Vittoria netta in Calabria per il centrodestra, che con il 41,35%, dopo lo scrutinio di tutte le 2.401 sezioni, conquista 6 seggi (4 alla Camera e 2 al Senato), mentre il settimo seggio va al M5S (primo partito con il 29,38%). Nessun seggio, invece, per il centrosinistra, che ottiene il 18,5%.

Dunque, per quanto riguarda la Camera dei deputati, il centrodestra conquista il collegio di Cosenza (Corigliano-Rossano) con Domenico Furgiuele (Lega) che ottiene il 38,12% contro il 35,25 di Vittoria Baldino del M5S e il 18,20% di Giovanni Papasso, centrosinistra. Nel collegio di Catanzaro vince Wanda Ferro, deputata uscente di FdI, che ottiene il 39,15% contro il 28,49% di Elisa Scutellà del M5S e il 20,48% di Giusi Iemma, centrosinistra. Nel collegio di Vibo Valentia, poi, il centrodestra si impone con la vittoria di Giovanni Arruzzolo (Fi), che ottiene il 48,81%, contro Riccardo Tucci del M5S che incassa il 21,96%, mentre al terzo posto per il centrosinistra si colloca il sottosegretario uscente Dalila Nesci, di Impegno Civico, con il 15,46%. Nel collegio di Reggio Calabria, infine, vince con il 47,60% Francesco Cannizzaro, deputato uscente di Fi, contro Domenico Battaglia, centrosinistra, che si ferma al 20,99%, e Fabio Foti del M5S, che incassa il 20,38%. Unico passo falso del centrodestra in Calabria nel collegio tirrenico di Cosenza, dove la parlamentare del M5S Anna Laura Orrico con il 36,61% ha battuto d'un soffio il deputato uscente di Fi Andrea Gentile, che si è fermato al 36,35%. Per quanto riguarda il Senato, poi, il centrodestra si accaparra entrambi i seggi con la vittoria nel collegio di Corigliano-Rossano di Ernesto Rapani, che incassa il 38,12%, contro il 35,65% della candidata del M5S Maria Saladino. Al terzo posto, con il 16,16%, si colloca Francesca Dorato del centrosinistra. Infine, nel collegio senatoriale di Reggio Calabria l'assessore regionale Tilde Minasi, della Lega, si impone con il 44,73% sul candidato del M5S Giuseppe Auddino, che ha ottenuto il 24,15 per cento, e su Francesco Pitaro del centrosinistra, fermo al 19,49%.