Giorgia Meloni sul presepe napoletano: ecco la statuina che la ritrae in segno di vittoria

Completo azzurro, capelli biondi, pollici in alto e sorriso a trentadue denti: Giorgia Meloni arriva sul presepe napoletano.

Il maestro dell'arte presepiale Genny Di Virgilio omaggia la vittoria della Meloni con una statuina dedicata alla leader di Fratelli Italia.

Non è la prima volta che politici e figure pubbliche vengono creati a San Gregorio. Qualche settimana fa, molti maestri presepai tra cui Genny Di Virgilio e Marco Ferrigno aveva omaggiato la regina Elisabetta II: completo rosa, compreso il cappello, guanto bianco e mano in segno di saluto.

Ma sul presepe anche cantati, come Michael Jackson, calciatori, come Maradona e addirittura Papa Francesco. Da oggi tra le vie di San Gregorio Armeno anche la Meloni per festeggiare la sua vittoria come partito più votato di Italia alle elelzioni politiche e come, possibile, prima premier donna.