Meteo Calabria, domani è allerta: temporali e grandine in arrivo

Maltempo in arrivo anche in Calabria. Dalle prime ore di domani temporali sono infatti previsti su Toscana centro-meridionale, Lazio e Campania, in estensione a Basilicata e Puglia. Si tratta di fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento indicati in un'allerta meteo della Protezione civile. Valutata, sempre per la giornata di domani, l'allerta gialla su Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Umbria e parte di Toscana e appunto Calabria.