I giudici del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto sedici medici dell'ex Opg di Aversa accusati di sequestro di persona e maltrattamenti per fatti accaduti tra il 2006 e il 2011.



Il tribunale ha disatteso la richiesta dell'accusa che aveva chiesto due anni e due mesi per ogni camice bianco, assolvendo in gran parte con la formula piena. Tra i medici assolti, anche l'ex direttore Adolfo Ferrara.



L'inchiesta della Procura sammaritana scattò dopo alcune denunce di familiari alle quali seguirono le ispezioni e visite parlamentari. Nel processo figuravano una dozzina di parti offese. Di questo caso si interessò anche l'associazione Antigone.

Mercoledì 3 Aprile 2019, 18:52

