Domenica 28 Ottobre 2018, 17:09

Anche Caserta sta rispondendo in maniera straordinaria all’appello dei familiari di Alex, il bambino di un anno e mezzo che, a causa di una rara malattia genetica, ha urgente bisogno di un trapianto di midollo. Dalle otto di stamane, nonostante le cattive condizioni del tempo, centinaia di giovani si stanno presentando alla postazione dell’Admo (Associazione donatori di midollo osseo) per il prelievo di saliva, grazie al quale sarà possibile individuare l’eventuale compatibilità con il DNA del bambino. Per consentire lo svolgimento delle operazioni nonostante la pioggia, il sindaco, Carlo Marino, ha aperto gli uffici del Comune di domenica, adoperandosi personalmente, assieme al vicesindaco, Franco De Michele, per fotocopiare i moduli di adesione che erano andati esauriti. Al momento circa 1500 persone si sono sottoposte al prelievo, che sarà possibile fino alle 19. I familiari del bambino, attraverso i media, ringraziano tutti quelli che stanno collaborando alla raccolta.Neppure la pioggia, dunque, ferma Caserta. Da questa mattina circa 1200 persone si sono sottoposte al test salivare per contribuire alla ricerca di un donatore di midollo osseo compatibile con quello necessario per salvare Alessandro Maria Montresor, il bimbo di 18 mesi che ha urgente bisogno di un trapianto di midollo a causa di una rara malattia genetica. E' una corsa contro il tempo. Tantissimi giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni hanno affollato la zona al di sotto del Comune di Caserta per sottoporsi al test. Un segnale di grande solidarietà che i giovani hanno voluto dare.