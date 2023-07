Aperture straordinarie alla Reggia di Caserta, visite a Ferragosto e il 26 tour all'alba nel Parco

Due aperture straordinarie della Reggia di Caserta nel mese di agosto. Il Ministero della Cultura, per promuovere il proprio patrimonio e favorire la permanenza dei visitatori sul territorio nel periodo di maggiore affluenza di turisti in città, apre straordinariamente martedì 15 agosto e propone la visita all'alba del Parco reale per il 26 agosto. Il Museo, nonostante la grave carenza di personale, ha organizzato per il prossimo mese due importanti iniziative.

Martedì (giorno di ordinaria chiusura settimanale) 15 agosto, la Reggia di Caserta sarà aperta negli orari e nelle modalità ordinarie, chiuso il Teatro di Corte.

I biglietti sono contingentati per numero e fasce orarie. Sono acquistabili online e in sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone (fino a esaurimento disponibilità). Tutti i visitatori, anche i minori, devono essere muniti di titolo di accesso.Sabato 26 agosto, "Alba alla Reggia di Caserta", il Parco reale aprirà alle 5.30 del mattino.

"Alba alla Reggia di Caserta" è un'iniziativa del piano di valorizzazione finalizzata a promuovere nuove esperienze e suggestioni del Complesso vanvitelliano. Il Museo invita il pubblico a ascoltare la natura al risveglio. I visitatori potranno percorrere a piedi, nella quiete e frescura delle prime ore del mattino, il Parco reale e il Giardino Inglese contemplandone con calma, tra i suoni della natura che si desta, l'incomparabile bellezza. L'esperienza sarà punteggiata dalle esibizioni di Progetto Sonora. Due suggestivi racconti, inframezzati da musiche del XVIII secolo, per un'esperienza tra natura, storia e musica. Alle 6 aprirà la caffetteria del Museo nel Cannocchiale e alle 7 la terrazza posta in prossimità della Fontana di Diana e Atteone per i visitatori che vorranno gustare una ghiotta colazione.I biglietti "Alba alla Reggia di Caserta" saranno in vendita dalla prossima settimana.