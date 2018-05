Sabato 12 Maggio 2018, 12:40 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 12:45

Un episodio in stile «Arancia meccanica» quello accaduto la scorsa notte nel Casertano, dove la polizia di Stato ha arrestato due pregiudicati, Biagio Bianco, 44enne di Frattamaggiore, e Ciro Martone, 21enne di Casapulla, con l'accusa di aver picchiato brutalmente, anche con un chiave «stringitubo», rapinato e sequestrato, rinchiudendolo nel bagagliaio dell'auto, un uomo di 49 anni, anch'egli noto alle forze dell'ordine.I due, già ripetutamente denunciati per violazione del «divieto di ritorno» nel comune di Caserta e recentemente indagati per violenza sessuale e rapina, rispondono dei reati di sequestro di persona, rapina e lesioni aggravate.L'incubo della vittima è durato parecchie ore ed è finito solo quando alcuni passanti lo hanno sentito, a Marcianise, chiedere aiuto mentre era rinchiuso nel bagagliaio dell'auto di Bianco e Martone, risultata peraltro rubata a Portico di Caserta.I poliziotti del commissariato di Marcianise hanno intercettato la vettura, arrestato i due malviventi e salvato l'uomo, che dopo essere stato medicato, ha raccontato la sua brutta avventura. Tutto sarebbe iniziato a Casapulla, dove risiede la vittima; questi ha riferito di essere stato avvicinato da Bianco, suo conoscente, e Martone, che erano a bordo di un'auto. «Mi hanno chiesto se volevo comprarmi per 700 euro l'auto, ma io ero perplesso, così mi hanno chiesto se volevo andare con loro a Parco Verde a Caivano per provare a vendere la vettura e acquistare la droga con il ricavato. Anche questo ulteriore tentativo è fallito, così dopo aver girovagato alcune ore, nella tarda serata, siamo rientrati nel Casertano. Poi ci siamo diretti presso un'area di campagna isolata tra Recale e Marcianise dove mi hanno costretto a scendere dal veicolo».A questo punto sarebbe iniziato il pestaggio, con la vittima percossa brutalmente anche con chiave stringitubo; i due pregiudicati si sono poi impossessati del suo cellulare e delle chiavi dell'abitazione con il proposito di appropriarsi del suo denaro. Il 49enne, ferito e insanguinato, è stato quindi chiuso nel bagagliaio della vettura e due si sono diretti verso Casapulla; transitando per Marcianise, qualcuno ha sentito il 49enne gridare aiuto e ha chiamato il 113.