ASPPI Caserta, Menditto nominato nuovo avvocato

Altro tassello professionale per Gian Piero Menditto, legale della Remax Futuro Casa e della Lubifarm, che dopo una selezione interna è il nuovo avvocato dell'ASPPI di Caserta.

L'Asppi è un’associazione sindacale che tutela e rappresenta gli interessi dei proprietari immobiliari, sensibilizzando le istituzioni e l'opinione pubblica sull'importanza e il valore sociale della proprietà immobiliare.

L'avvocato casertano sarà consulente legale del settore immobiliare, tributario e commerciale dell’associazione.

"Sono contento e onorato per questo incarico. Difendere un sindacato come l'ASPPI di Caserta, da sempre attivo nel territorio nel settore edilizio ed immobiliare, è una grande opportunità, darò tutto me stesso nell’attività di assistenza nei confronti degli associati locali. Inoltre, mi impegnerò affinché i vertici dell'ASPPI garantiscano non solo tutela ai proprietari immobiliari- precisa poi Menditto- ma soprattutto opportunità lavorative. Infatti, nell’ espletamento del mio incarico- conclude poi- si prefigge quale obiettivo primario la creazione di posti di lavoro nel settore commerciale, attraverso la selezione e la relativa assunzione di determinare figure professionali: agenti ed impiegati da formare sul campo che daranno forza e ulteriore anima a questa grande organizzazione.”

L’avv. Gian Piero Menditto è l’ideatore e organizzatore generale della “Notte Bianca a Caserta”, evento di successo sia nell’edizione 2018 che 2019, e da anni è impegnato socialmente all’interno del territorio casertano grazie alle attività dell’associazione “Amici di Caserta”.