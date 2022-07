Aversa, raid della banda del buco: banditi in gioielleria in pieno giorno

AVERSA - Sono sbucati dal sottosuolo ed hanno rapinato il titolare della gioielleria Marotta in via Roma ad Aversa. E' accaduto ieri mattina intorno alle 10. Un colpo preparato da giorni tanto è vero che il titolare aveva notato delle persone sospette all'esterno dell'esercizio commerciale e ne aveva segnalato la presenza alle forze dell'ordine. Senza però essere creduto. La settimana scorsa il titolare aveva avvertito rumori provenire dal muro ed un foro. I ladri però hanno continuato a scavare fino a quando, in pieno giorno, sono saltati fuori dal pavimento dell'attività commerciale.

APPROFONDIMENTI LA CATTURA Si nascondeva a casa della compagna, ricercato in arresto: è... I ROGHI Continuano gli incendi nel Casertano: evacuate case e stop alla...

All'interno c'erano il titolare ed un cliente. Armati li hanno immobilizzati ed ammanettati. Poi dopo aver preso di tutto - tra preziosi e gioielli - si sono nuovamente calati nel buco e sono scappati attraverso il cunicolo scavato. Grazie ad alcuni passanti gli ostaggi sono stati liberati. Poi l'allarme e le indagini della polizia.