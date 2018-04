TORRE DEL GRECO. Le ha chiesto di sposarlo in piazza davanti a mille persone, tra petali di rosa e palloncini rossi e porgendole in ginocchio un anello di brillanti dal valore di 50mila euro. Stasera...

Il vantaggio di giocare in una città come Napoli è quello di poterla vivere per davvero. Da un capo all’altro. Senza il rischio di annoiarsi mai. Luoghi comuni a parte, non...