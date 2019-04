Lunedì 1 Aprile 2019, 18:02

Da qualche giorno il boss Michele Zagaria, per motivi giudiziari, è stato trasferito dal carcere aquilano a quello di Tolmezzo. Un nuovo spostamento per il re del cemento del clan dei Casalesi, dopo nemmeno un anno quando dalla casa circondariale di Opera a Milano fu trasferito nella prigione abruzzese. A Zagaria detenuto in regime 41 bis la Procura di Milano ha già contestato diversi episodi di violenza e minacce nei confronti del direttore e alcuni agenti del penitenziario di Opera. Fu questa la ragione del trasferimento ad ottobre del 2018 nel carcere aquilano. Non si conoscono i motivi dell'ultima decisione dei magistrati del Dap che lo hanno portato al passaggio immediato dal carcere abruzzese a quello friulano.Dal sette dicembre del 2011 è il sesto spostamento del boss che ha tre condanne all'ergastolo di cui una per essere risultato il mandante del delitto di Pasquale Piccolo ucciso a Gaeta. I fratelli di Zagaria: Pasquale, Beatrice e Elvira sono tutti detenuti per associazione camorristica tranne Carmine recentemente scarcerato.