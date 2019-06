Ha preso a calci e pugni moglie e figlia 23enne, colpendole anche con un bastone. Un 55enne, residente a Pontelatone, nel Casertano, è finito per questo in carcere. I carabinieri sono intervenuti presso l'abitazione del 55enne su richiesta delle vittime; qui hanno appreso che in seguito ad una lite per futili motivi, l'uomo aveva pestato moglie e figlia, procurando loro ferite non gravi. Il 55enne risponde di maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni.

Sabato 15 Giugno 2019, 14:56

