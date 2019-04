CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 3 Aprile 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Applicava la tecnica del «cavallo di ritorno» con veri capi di bestiame, in particolare le bufale da mozzarella della zona dei Mazzoni, chiedendo un «riscatto» per restituirle ai legittimi proprietari e quando non accettavano le teneva per sé.Per questo, Luigi Capone, piccolo imprenditore agricolo di Grazzanise fu ucciso dal tribunale della camorra nel lontano 1988. Il movente del delitto è emerso con le dichiarazioni di Francesco Schiavone detto «Cicciariello», camorrista dissociato, che ieri è stato condannato per quell'omicidio a 20 anni di reclusione insieme a due complici, ovvero i pentiti Antonio Iovine e Cipriano D'Alessandro. Questi ultimi condannati entrambi a dieci anni di pena con il beneficio della legge sui collaboratori di giustizia. Il processo si è svolto con rito abbreviato davanti al gup del tribunale di Napoli Claudio Marcopido, lo stesso giudice che aveva già rinviato a giudizio un quarto imputato, ovvero Walter Schiavone (fratello del famigerato Sandokan) che si trova già a giudizio davanti alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere.