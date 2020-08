Stava passeggiando tranquillamente in strada quando un cane di grossa taglia l'aggredita prima al volto e poi ad un braccio. Una 50enne, residente in località Cave a San Felice a Cancello, nel Casertano, questa mattina intorno alle 7.30 circa, a pochi metri da casa, è stata vittima di un brutto episodio. Ricoverata d'urgenza in ospedale é stata già sottoposta ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche alcuni familiari che, secondo indiscrezioni, hanno persino distrutto alcune suppellettili stradali quando hanno visto la donna col volto insanguinato. © RIPRODUZIONE RISERVATA