Giovedì 11 Aprile 2019, 08:49

Il centro destra orfano di Fi designa Enzo Pagano, segretario provinciale di FdI, candidato a sindaco di Aversa. La riunione in programma nel pomeriggio di ieri ha vissuto momenti di tensione e di aggiornamento, fino a quando, davanti alle titubanze dei rappresentanti azzurri che avrebbero voluto Peppe Stabile, Lega, Fdi, Idea per Aversa e Noi Aversani hanno sottoscritto un documento in cui si ribadiva la scelta e si apriva, in attesa di Fi, alle altre liste civiche di area che ancora non hanno deciso come posizionarsi.