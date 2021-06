Santa Maria Capua Vetere, i pestaggi nel video dell’orrore: colpito paralitico

Con una mano spinge la carrozzella, con l’altra alza e abbassa il manganello. Bersaglia di colpi la schiena dell’anziano detenuto in sedia a rotelle mentre lo porta via dalla cella. È l’immagine più cruenta, il simbolo di un’azione vigliacca e gravissima, la sintesi dei fatti di Santa Maria Capua Vetere. La scena più drammatica agli atti d’inchiesta ritrae il detenuto paralitico che viene portato via e picchiato, che è inerme sotto i colpi...

