Giovedì 18 Ottobre 2018, 10:59

Ha incontrato e si è intrattenuto «con alcuni soggetti in corso di identificazione» durante un viaggio a Roma autorizzato dall'autorità giudiziaria. Per questo motivo la Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal gip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura sammaritana, nei confronti di Giuseppe Zarrillo, dipendente civile del Ministero della Difesa.Per Zarrillo, agli arresti domiciliari dallo scorso 8 agosto, è stata esposta la custodia cautelare in carcere. Zarrillo è accusato di millantato credito per aver richiesto il pagamento di somme di denaro ad ex volontari in ferma breve dell'Esercito Italiano partecipanti ai concorsi per il reclutamento nelle forze di polizia, che si rivolgevano a lui nella speranza di ottenere, per il suo tramite, facilitazioni di vario tipo finalizzate al superamento delle fasi selettive.L'ulteriore intervento restrittivo delle condizioni di custodia disposto dal gip è conseguenza delle «gravi violazioni - spiega il procuratore Maria Antonietta Troncone - che lo stesso Zarrillo ha posto in essere in occasione di una trasferta a Roma, debitamente autorizzata dall'Autorità giudiziaria, per recarsi presso il Ministero della Difesa. In particolare il soggetto durante tale viaggio è risultato aver violato le prescrizioni a suo carico incontrandosi ed intrattenendosi con alcuni soggetti in corso di identificazione», conclude il procuratore.