Strade allagate e traffico impazzito: Caserta e Casale le più colpite

Violento temporale su Caserta città e su buona parte della provincia con strade allagate, traffico impazzito, sottopassi impraticabili

Già ieri molti sindaci, visto l'allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile per la giornata di oggi, avevano deciso di chiudere scuole, cimiteri e parchi, in modo da limitare spostamenti e traffico veicolare. Le grandi arterie della provincia, si apprende dalla polizia stradale, per ora tengono, ma sono le strade comunali a creare i maggiori problemi.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Cacciatori di frodo bloccati dall'Arma: usavano apparecchi... L'INCENDIO Incendio al convento di San Pasquale, Velardi: «Colpito...

A Caserta oggi è stato chiuso al traffico, causa acqua alta, il sottopasso di viale Lincoln, che poi è stato riaperto; mentre in diverse importanti arterie cittadine come viale dei Bersaglieri e viale Borsellino, le fogne sono saltate e l'acqua torbida ha reso difficile la circolazione; in alcune zone ha ceduto la sede stradale.

A Sessa Aurunca, acqua e fango hanno invaso parti della carreggiata della Statale Appia. A Casal di Principe sono diverse le strade diventate fiumi d'acqua. Il sindaco Renato Natale ha invitato «tutti i cittadini a rimanere a casa ed uscire solo se necessario per tutto il perdurare delle condizioni meteo avverse. La Protezione civile e la Croce Rossa sono già per strada per soccorrere eventuali cittadini in difficoltà. Manteniamo la calma e la lucidità!».

Allagamenti e disagi anche ad Aversa e nei comuni del suo hinterland come Lusciano, Parete, Casapesenna, Trentola Ducenta, San Cipriano.