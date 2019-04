Venerdì 26 Aprile 2019, 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La titolare del bar El crak bed caffè è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di una 46enne di San Tammaro, fermata dagli uomini della squadra mobile di Caserta insieme all'unità cinofila delle Fiamme Gialle di Aversa.Durante la perquisizione dell'esercizio, supportata dall'infallibile fiuto del cane finanziere Bold, è stato effettuato un rinvenimento di otto involucri termosaldati in plastica trasparente, contenenti polvere bianca, e una pietra di forma irregolare, anch'essa cocaina, custodita sul retro dell'esercizio. Tali sostanze, risultate positive al narcotest come cocaina, avevano un peso lordo complessivo di 6,28 grammi.In una successiva perquisizione nell'abitazione, in particolare nel box di pertinenza dell'immobile, venivano rinvenuti ulteriori quaranta involucri termosaldati in plastica trasparente contenenti sostanza che, risultata anch'essa positiva al narcotest come cocaina, aveva un peso lordo complessivo di 26,43 grammi. Lei stata quindi dichiarata in arresto e, come disposto dal pm di turno competente, dopo le formalità di rito è stata posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.