Teverola, pizzo a un farmacista e a un imprenditore: condannati due esponenti del clan Picca-Di Martino

Il Tribunale di Napoli ha condannato due esponenti di spicco del clan Picca - Di Martino, attivo sul territorio del comune di Teverola, nel Casertano, per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione.

In particolare, i giudici hanno inflitto 5 anni e 6 mesi al 68enne Aldo Picca, capo della cosca, e 5 anni e 4 mesi di reclusione al 54enne Nicola Di Martino, suo luogotenente. I due vennero fermati il 7 aprile scorso dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, con l'accusa di aver estorto ad un farmacista, titolare di tre farmacie, a partire dall'anno 2000, svariate somme di danaro, l'ultima pari a duemila euro nel giugno 2021.

Sono stati inoltre accusati di aver chiesto il pizzo ad un imprenditore prima delle festività pasquali del 2023; in questo caso il pagamento non è avvenuto per il tempestivo intervento dei carabinieri, cui si era rivolto l'imprenditore.