Venerdì 22 Febbraio 2019, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centinaia di truffe con lo schema Ponzi. Pagava gli investitori con i soldi che gli consegnavano altre vittime. È andato avanti così per anni Luigi Fiordiliso, il mediatore finanziario che questa mattina ha subito un sequestro milionario di beni da parte della Guardia di Finanza. Intervento coordinato dalla Procura di Napoli Nord diretta dal Francesco Greco e delegata al nucleo di polizia tributaria del tenente colonnello Luca Cioffi ha colpito un patrimonio di quasi tre milioni di euro.Secondo i risparmiatori che sono stati raggirati di Fiordiliso si tratta della minima parte di somme ne più alte che avrebbe messo da parte egli anni. Promettendo per anni investimenti molto vantaggiosi, Fiordiliso è riuscito a truffare centinaia di persone della Aversa bene. Tra le vittime anche magistrati e parlamentari. Ma non solo. Almeno 50 piccoli risparmiatori hanno perso tutto ciò che avevano per averlo affidato a Fiordiliso. Sono tante le denunce raccolte in questi anni ma molte altre sono le persone che stranamente hanno deciso di non rivolgersi all’autorità giudiziaria per recuperare i propri risparmi. Sullo sfondo anche la fondazione della Banca normanna per la quale lo stesso si è fatto consegnare da centinaia di investitori centinaia di migliaia di euro andati poi persi.Il meccanismo fraudolento messo in piedi da Fiordiliso si è inceppato quando non è più riuscito a coprire le aspettative almeno di una parte dei risparmiatori, ovvero quando è andato a corto di denaro che recuperava da altre vittime. Insieme a Fiordiliso risultano indagati i figli, Marcello Edoardo e Francesco, la moglie e il cognato, Antonio e Clementina della Volpe.