Martedì 13 Agosto 2019, 08:25

Un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, un probabile bagno, ma di folla, sul lungomare di Castel Volturno dove si terrà un cocktail in spiaggia e infine un comizio serale sul litorale di Baia Domizia. Matteo Salvini si prepara al suo Ferragosto in provincia di Caserta. Il programma è già delineato e il tour resta al momento confermato. Anche se lo staff del ministro sta organizzando l'agenda dei prossimi giorni con molta cautela e a causa della crisi di governo in corso potrebbero esserci imprevisti dell'ultimo secondo che potrebbero modificare o determinare la cancellazione del tour qualora Salvini fosse costretto a restare a Roma. Ipotesi che per ora è considerata improbabile, ma che la particolarità del momento politico impone di considerare. Ad accogliere il leader della Lega non ci saranno solo simpatizzanti, ma potrebbe esserci anche qualche contestatore come avvenuto ultimamente nelle tappe calabresi e siciliane del leader leghista. Al momento la questura di Caserta non ha raccolto elementi di forte criticità su possibili disordini, anche se sono stati predisposti tutti i dispositivi di sicurezza previsti per manifestazioni di questo genere.