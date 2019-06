Venerdì 14 Giugno 2019, 14:52

Due pistole e un fucile d'assalto, riproduzioni del tutto simili ad armi vere, sono state sequestrate dalla Polizia di Stato all'interno di una villetta di Casal di Principe (Caserta). I poliziotti della Squadra Mobile di Caserta sono intervenuti dopo aver ricevuto informazioni che la villa era stata adibita a base di appoggio per armi da fuoco utilizzate per commettere reati; così in alcuni mobili apparentemente «abbandonati» nel giardino dell'abitazione, sono state rinvenute le armi, perfette riproduzioni di quelle vere, complete di relativo caricatore e prive di tappo e vernice rossa.