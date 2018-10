CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 15 Ottobre 2018, 11:37

Ancora bracconieri, ancora invasi idrici abusivi, ancora cacciatori che sparano in maniera illegale ogni specie di volatile che incrociano in aria con le loro doppiette. La zona dei Mazzoni, l'area di campagna ai confini dei territori di Castel Volturno, Villa Literno, Cancello Arnone e Mondragone, ancora luna park di gente senza scrupoli che pur di catturare più uccelli utilizza qualsiasi espediente, meglio se contro legge.Ieri, carabinieri della forestale di Castel Volturno ne hanno scoperti sei, che con richiami artificiali e illegali, erano in attesa d'impallinare gli uccelli che a breve sarebbero caduti nelle loro trappole. I sei bracconieri sono stati tutti denunciati a piede libero. Caduti in sequestro, invece, le armi che utilizzavano, sei fucili, nonché l'attrezzatura per i richiami, fra cui, dispositivi elettronici e finte anatre in plastica.