Venerdì 16 Agosto 2019, 13:10

Un uomo di 37 anni, M.L., è stato arrestato a Villa Literno - con il beneficio dei domiciliari - per possesso di 13 grammi di cocaina suddivisa in dosi che deteneva insieme a un bilancino di precisione e a materiale per il confezionamento dello stupefacente.Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Casal di Principe a seguito di una perquisizione personale e domiciliare.