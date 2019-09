Sabato 21 Settembre 2019, 15:02

Un 28enne di Aversa, D.C.V., è stato arrestato e posto ai domiciliari a seguito di un controllo eseguito dai carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta. I militari dell'Arma dopo aver sorpreso, fermato e segnalato alle autorità competenti tre giovani che avevano poco prima acquistato dal 28 enne varie dosi di sostanza stupefacente tipo hashish e marijuana, a seguito della successiva perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella sua disponibilità, 113,5 grammi di hashish e 51,5 grammi di marijuana, tutti suddivisi in dosi, vario materiale per confezionamento, due bilancini di precisione, la somma di 135 euro in contanti e due telefoni cellulari utilizzati per l'attività illecita. Il tutto sottoposto a sequestro.