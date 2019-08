Un ex panettiere di 48 anni e la sua compagna di 32 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Caserta e Cervinara mentre, in fuga nel centro cittadino di Rotondi, cercavano di disfarsi di 6 grammi di cocaina contenuti in un involucro. La coppia di Arienzo, accusata di detenzione e spaccio di droga, ha beneficiato degli arresti domiciliari. La sostanza è stupefacente è stata sottoposta a sequestro.

Martedì 27 Agosto 2019, 21:01

