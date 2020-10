«Marcianise si appresta ad essere dichiarata zona rossa per l'emergenza covid». Lo annuncia il sindaco Antonello Velardi. «La decisione - spiega - sarà presa nelle prossime ore, il provvedimento scatterà già entro lunedì. La misura è stata richiesta dalle autorità sanitarie per il grave andamento della curva epidemiologica. La zona rossa verrà istituita con un provvedimento del presidente della Regione Campania, in accordo con la Prefettura di Caserta. La misura è più severa e si sovrappone a quelle che eventualmente verranno prese dal Governo nazionale e regionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA