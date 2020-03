LEGGI ANCHE

Trasporti pubblici gratis ae provincia perche devono recarsi a lavoro. Lo annunciano il sindaco di Caserta Carlo Marino e l'azienda di trasporti. Il servizio sarà a chiamata, e consentirà spostamenti in qualsiasi momento della giornata per venire incontro alle esigenze di categoria impegnate in prima linea nella lotta al contagio da Coronavirus «Questa- afferma il sindaco Carlo Marino - è indirizzata a favorire l'arrivo di medici ed infermieri sul proprio posto di lavoro e l'iniziativa osserverà scrupolosamente le direttive e le ordinanze nazionali e regionali che regolano lo spostamento delle persone. In tal modo il territorio e i servizi pubblici che in esso vengono svolti si rivolgono in maniera sempre più convinta e condivisa a realizzare attività immediate di ausilio ad unache tutti vogliamo rapidamente vincere». «L'iniziativa - spiega una nota della Clp - rappresenta per la nostra azienda un modo per mostrare vicinanza ad un settore che è in prima linea in questa difficile battaglia e per dare, in tal senso, un nostro piccolo contributo. Abbiamo chiesto al Comune di Caserta di fare da ponte con le Asl ed i presidi ospedalieri territoriali al fine di favorire lo sviluppo e la divulgazione della iniziativa». «La nostra azienda - prosegue la nota - ha in corso le operazioni di riduzione degli autoservizi come prescritto dall'ordinanza numero 14 del 12 marzo emanata dal presidente della. A margine di tale riduzione abbiamo preso atto delle richieste che pervengono al call center aziendale da parte di operatori sanitari dei presidi ospedalieri del territorio e ci siamo quindi resi disponibili a consentire agli addetti del comparto sanità il trasporto a chiamata da e per le strutture sanitarie dislocate nella provincia di Caserta e anche con adduzione alla zona ospedaliera di Napoli».