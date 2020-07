Si allungano i tempi per il completamento della pista ciclabile in corso Giannone. I lavori, iniziati a metà giugno, che avrebbero dovuto essere completati venerdì scorso proseguiranno infatti anche la prossima settimana. La necessità di un nuovo calendario pare sia stata innescata da motivi tecnici oltre che dalle avverse condizioni meteo. Per velocizzare il cantiere e completare la fresatura e della posa in opera dell'asfalto, è stato pertanto istituito il senso unico di circolazione nel tratto compreso tra piazza Vanvitelli e piazzetta Aldifreda dalle ore 8 alle 14 di domani e dalle ore 8 alle 17 di martedì 7 luglio. Il percorso, monodirezionale è di 650 metri e costeggia il Parco della Reggia. L'asfalto sarà ricoperto da uno strato di resina blu che si alternerà al rosso in prossimità delle intersezioni con gli incroci, i passi carrai e le strisce pedonali. Ciò per avvertire il ciclista del potenziale pericolo e indurlo a rallentare. Ogni tre metri, degli occhi di gatto per evidenziare ulteriormente la separazione fra il tracciato ciclabile e la carreggiata.

È slittato di una settimana intanto rispetto al cronoprogramma originario anche l'avvio dei lavori alla pista ciclabile di via Verdi e via Napoli. In questo caso il percorso si estenderà per circa un Km da piazza Garibaldi a via Unità Italiana. Anche qui, come in corso Giannone, previste le due diverse colorazioni per il tappetino bituminoso, le due strisce longitudinali, rispettivamente bianca e gialla, e gli occhi di gatto con doppia faccia catarifrangente. In più però qui saranno apposti anche dei cordoli in calcestruzzo ma solo nel tratto tra via don Bosco e via Unità d'Italia. Il progetto prevede che il primo tratto della pista da piazza Garibaldi a via Renella resti un percorso ciclabile monodirezionale, largo circa un metro e mezzo, sul lato destro della corsia che costeggia il marciapiedi. Almeno fino all'incrocio con via Don Bosco. Da qui infatti la sezione stradale più ampia consente di poter aggiungere una seconda corsia ciclabile e rendere il percorso bidirezionale.



Caserta continua intanto a classificarsi al penultimo posto in Campania per l'utilizzo della bicicletta. Lo rivela il rapporto sulle «città elettriche» e la mobilità a emissioni zero diffuso da Legambiente, secondo il quale nel capoluogo di Terra di Lavoro soltanto il 18 per cento dei cittadini si sposta sul territorio a piedi oppure utilizzando mezzi non inquinanti. Come bici, auto ibride, trasporto pubblico a trazione elettrica e non solo. E la percentuale scende al 14 per cento quando si analizza l'accessibilità, cioè la disponibilità di strumenti e infrastrutture a sostegno della mobilità sostenibile.