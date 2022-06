Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

CENA-SPETTACOLO

A Caserta, nel cortile di Palazzo Paternò, è in programma dalle 20.30 la cena spettacolo "Napoli e il Sud - I Briganti sogno di libertà” dell’associazione culturale "Diotima-L'Alt(r)o Teatro". Titti Canzano, Riccardo de Dato e Giovanni Gallo gli interpreti, accompagnati dalle musiche di Peppe Bruno (chitarra classica e voce), Aldo Ferrantini (flauto) e John Jones (percussioni).

CINEMA

Martedì per “Cinema in erba”, la rassegna di cinema all'aperto a Caserta, in Villa Giaquinto, alle 21 ci sarà la proiezione del film “Across the universe”. Dalle 19 in programma anche un aperitivo con djset. Ingresso gratuito.

DIBATTITI

Lunedì, alle ore 18, nella sede di Alterum, a San Nicola la Strada, prende inizio un percorso culturale dedicato all’arte. In questo “Salotto d’arte” ci si confronterà su artisti o opere d’arte contemporanea e non. Il tema della prima serata sarà “L’arte sopravviverà alle sue rovine?” ed a parlarne ci sarà anche Vincenzo Mazzarella.

FOOD

Si conclude mercoledì “Wine&Thecity”, la rassegna cultural-enologica approdata nelle boutique de La Reggia Designer Outlet. Per l’ultimo appuntamento previste bollicine italiane in degustazione ed un momento musicale con Angela Cirillo al violino elettrico.

MANIFESTAZIONI

Spettacoli di artisti di strada e circensi, intrattenimento per bambini, tanta musica dal vivo nel cartellone della nuova edizione dell’“Atella Sound Circus”. La manifestazione promossa dall’associazione ArteNova torna da venerdì a domenica a Succivo, ospitata dal Casale di Teverolaccio.

MUSICA/1

Venerdì l’ultimo concerto della stagione estiva del Jazz Club Lennie Tristano di Aversa con il trio composto da Francesco Marziani, Antonio Napolitano e Massimo Del Pezzo che, dalle 21, presenterà "Troisi", album dedicato all’attore napoletano.

MUSICA/2

Torna il Jazz dell’Associazione Feelix con un nuovo concerto “En Plein Air”. L’appuntamento mercoledì dalle 20 all’EscarGO’ Garden di Caserta con “But The World Goes ‘Round”, intenso viaggio musicale, tra jazz, blues e soul del quartetto composto da Virginia Sorrentino (voce), Alessandro Castiglione (chitarra), Marco de Tilla (contrabbasso) e Massimo Del Pezzo (batteria).

POESIA

Martedì l’incontro de Il Ritrovo del lettore avrà come argomento di discussione il poeta romano Carlo Alberto Camillo Mariano Salustri, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Trilussa. L’appuntamento nella sede dell'Associazione Bianconiglio, in Via Sant'Antonio a Caserta.

RASSEGNE

Alla biblioteca comunale “Alfonso Ruggiero” di Caserta prosegue la rassegna “Sullo schermo e sulla carta”. Giovedì verranno presentati i due cortometraggi “Nation of Masks” e “Road To heaven”, mentre il libro di cui si parlerà è “Sentinella” di Frederic Brown.

